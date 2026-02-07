福島はアウェーで甲府と対戦福島ユナイテッドFCは2月7日、J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンド EAST-Bの第1節でヴァンフォーレ甲府と対戦。試合に先立ちスターティングメンバーが発表されたなか、58歳のキングカズことFW三浦知良が先発に名を連ねた。カズはブラジルのサントスFCを皮切りにキャリアをスタートし、ヴェルディ川崎、ジェノア（イタリア）、クロアチア・ザグレブ、京都、神戸、横浜FC、シドニーFC（豪州）、UD