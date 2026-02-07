大和ハウス工業は、富山県の富山市公設地方卸売市場（富山市掛尾町）でにぎわい施設の整備に着工した。施設の老朽化や取扱量の減少に苦しんできた市場を活性化するための集客施設で、市場再整備事業の最後のピースになる。2026年秋に開業を予定している。【こちらも】自由が丘駅前の再開発ビル、商業施設が今秋開業へ明治屋などが出店にぎわい施設は、敷地内で整備が進む商業施設の隣接地に建てられる鉄骨平屋建て約1,600平