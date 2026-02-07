歌舞伎俳優の片岡愛之助がルパン三世を演じるルパン歌舞伎の第２弾「流白浪燦星碧翠の麗城（へきすいのれいじょう）」のメインビジュアルが７日、初公開された。愛之助演じる流白浪燦星（ルパン三世）と、中村米吉演じるヒロイン・瀬織姫が寄り添う気品あふれる佇（たたず）まいが印象的。銭形刑部（市川中車）から走って逃げる五ェ門（愛之助）、次元（市川笑三郎）、不二子（市川笑也）の姿も。本作の舞台は「諏訪の国」。