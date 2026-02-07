7日未明、伊豆市の店舗兼住宅で男2人に現金およそ20万円が入った小型金庫が奪われる強盗事件があり、警察が男らの行方を追っています。警察によりますと7日午前2時50分ごろ、伊豆市修善寺の店舗兼住宅に男2人が押し入り、2階で寝ていた90代の女性の口をふさいで「金を出せ」などと脅しました。男らは現金およそ20万円が入った小型金庫などを奪い逃走したということです。女性にけがはなく、その後、警察に通報し事件が発覚しました