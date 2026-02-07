衆議院議員選挙は2月8日、投開票を迎えます。山形県内3つの小選挙区に立候補している合わせて10人の候補は、各地で最後の訴えを繰り広げています。衆院選県1区には届け出順に、自由民主党の新人・遠藤寛明さん（39）、中道改革連合の前職・原田和広さん（52）、参政党の新人・桜田恭子さん（44）が立候補しています。続いて県2区には届け出順に、国民民主党の前職・菊池大二郎さん（43）、自由民主党の前職・鈴木憲和さん（44）、