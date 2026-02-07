ＪＲＡは２月７日、１９８７年のデビュー以来、競馬界のトップを走り続けてきた武豊騎手の騎手生活４０年を記念した展示「ＴＨＥＪＯＣＫＥＹ〜武豊が魅せた４０年〜」を、全国のＪＲＡ競馬場で実施すると発表した。年表や写真パネルで偉大な足跡を振り返るとともに、オリジナル動画の放映や記念品の展示等を実施する。実施場所と期間は以下の通り。阪神競馬場３月１４日〜４月１９日中京競馬場３月１４日〜３月２