巨人の２軍は７日、宮崎春季キャンプの１部練習を非公開で行った。旧室内練習場でこの日はサインプレー、実戦形式のライブＢＰが行われたが、ファン、報道陣含め非公開に。ライブＢＰには育成１位ルーキーの冨重、代木、堀田、宮原、松井が登板予定となっていた。前日の６日にも１軍が同様にサインプレーなど完全非公開で練習を行っていた。