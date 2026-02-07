タカラトミーアーツは「ガチャ®」の企画と編集の裏側に触れられるイベント『ガチャ沼展 - のぞくたび、深くハマる。』を開催！2026年2月7日（土）・8日（日）の2日間、東京・原宿の「WITH HARAJUKU HALL」にて開催されます。新作アイテムの展示や、歴代マシンのヒストリー展示など、ガチャの魅力に深くハマれるイベントを紹介します！ タカラトミーアーツ『ガチャ沼展 - のぞくたび、深くハマる。』  日程：20