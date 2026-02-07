NHK土曜ドラマ『リラの花咲くけものみち2』の制作が開始された。2026年夏に放送予定で、全5話構成。NHK ONEで同時・見逃し配信も予定されている。北海道の大自然を舞台に、獣医師として動物と人間の命に向き合う若者たちの姿を描いたヒューマンドラマの続編となる。【ソロ写真】豪華キャスト陣を紹介前作は2025年2月に放送され、大動物獣医師を志す若者の葛藤と成長、命の重さを真正面から描いた作品として反響を呼んだ。シー