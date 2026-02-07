東京大学大学院の教授が収賄の疑いで逮捕された事件を受け、『ABEMA Prime』では、夜の街接待について、月に1000万円以上をキャバクラ会食で使うこともある社長に話を聞いた。【映像】社長とキャバ嬢とのツーショット（実際の映像）株式会社ラスクの代表取締役、水澤堅一郎氏は、「一点だけお話しさせてほしい。私は性風俗店などのいかがわしいお店は一切接待に使っていない。あくまで上品な場でのご接待をさせていただいてい