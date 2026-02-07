テレビアニメ『メダリスト』（テレビ朝日系 毎週土曜 深1：30）が、1月24日深夜より放送スタート。オリコンニュースでは、オープニング主題歌「Cold Night」を歌うHANAのJISOO、KOHARU、MAHINAにインタビューを実施。楽曲を通じて伝えたい思いや、今後の活動について聞いた。【ソロカット】2年目突入へ決意！覚悟を決めた表情のHANA■『メダリスト』とHANAに共通点「多くの人の背中を押す」本作は、つるまいかだ氏による漫画が