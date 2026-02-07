WEST.の藤井流星が主演、Travis Japanの七五三掛龍也が共演する、テレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜後11：00）のスピンオフドラマ『ぜんぶ、幸子のためだから』が、7日正午からTELASAで配信スタートした。主演には七五三掛を迎え、七五三掛演じる桜庭と黒猫・幸子の出会いから、幸せな日々を幸子視点で描く、本編とは一線を画した“猫目線のラブストーリー”となっている。【写真】駒木根