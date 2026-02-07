カブスの鈴木誠也選手が日本時間7日、春季キャンプを前に米アリゾナ州メサにあるカブスのキャンプ施設で自主トレを行いました。鈴木選手はキャンプ施設に到着すると、1時間ほど室内で過ごしたのち、フィールドへ。Tシャツにショートパンツとラフな出で立ちで、ストレッチやダッシュ、キャッチボール、遠投などで汗を流しました。その後は、バットを手に室内施設に入りました。目前に控えたWBCでも活躍が期待される鈴木選手。昨季は