【明治安田J1百年構想リーグ】京都サンガF.C.1−1（PK1−4）ヴィッセル神戸（2月6日／サンガスタジアム by KYOCERA）【映像】大迫勇也の「半端ないスルーパス」ヴィッセル神戸のFW大迫勇也が、針の穴を通すようなスルーパスでアシストを記録。元日本代表ストライカーの絶妙なラストパスにファンが興奮している。2月6日、秋春制への移行に伴う特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」が開幕し、地域リーグラウンドWESTの第1節で京