俳優の真木よう子が、8日放送のABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』（後9：00）の#2に出演。誹謗中傷に悩んだ過去を語る。【写真】16歳長女と0歳次女の2ショットを公開した真木よう子8日放送の#2では、崖っぷちから再起をかけるママたちのドキュメント企画「密着！背水の陣のママ」が始動。かつて会社経営者でありながらコロナ禍で多額の負債を抱え、自己破産した32歳のシングルマザー・平川愛里菜が登場する。次々と襲