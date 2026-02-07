お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が6日、自身のアメブロを更新。早朝からのロケに向かう際の長男とのやりとりや、息子の食生活における嬉しい変化についてつづった。【映像】筧美和子、第1子妊娠中の大きなおなかが写る自撮りを披露江上は「始発の新幹線に乗り、ロケ場所へ」と、この日のスケジュールを報告。一緒に起きた長男が玄関まで見送ってくれたことを明かし、「『気をつけて行ってきてね。ケガとかしないでね。あと、