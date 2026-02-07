タレントの中川翔子が７日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。妊娠中に夫とケンカして３日間プチ家出をしたことを告白した。中川は２０２３年４月に一般男性との結婚を発表し、昨年９月に双子の男児を出産した。妊娠中の夫からの協力について問われ、「すごくマッサージしてくれた。『優しい』ってなりました」と感謝しつつも、「妊娠中ってホルモンバランスおかしくなるじゃないですか。イライラしたりとか。