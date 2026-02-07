6日夜、大館市にある住宅の敷地内で雪に埋もれた状態の男性が見つかり、その場で死亡が確認されました。雪下ろし中だったとみられています。現場は大館市長走にある住宅です。大館警察署の調べによりますと6日午後8時半ごろ、この家に住む人から「家族の姿がない」と警察に通報がありました。警察と消防が駆け付けたところ敷地内にある車庫の横で三浦正明さん52歳がおよそ2メートルの深さの雪に埋もれた状態で見つかり、その