2月5日、テレビ朝日公式YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』に更新された「納言幸のやさぐれ酒場」に、ぼる塾のあんり、きりやはるか、田辺智加が出演。きりやが、自身の結婚観について語った。【関連】ぼる塾きりやはるか、“目上切開＆埋没”整形の理由を明かす「去年ぐらいから…」今回の動画では、ぼる塾のメンバーと納言・薄幸が恋バナトークをする様子が公開された。この中で、きりやは最近恋愛していないという話