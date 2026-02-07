エア・インディアは、デリー国際空港に初のフラッグシップ・ラウンジ「マハラジャ・ラウンジ」を2月16日にオープンする。広さは16,000平方フィートで、収容人数は約300名。ビジネスとファーストクラスラウンジに分かれており、インドの伝統的モチーフを取り入れたコンテンポラリースタイルの「クリスタルバー」、1932年にJ・R・D・タタ氏がカラチからボンベイへ行った歴史的な飛行からインスピレーションを得た「アビエイターズバ