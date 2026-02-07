ジャルパックは、JAL海外ダイナミックパッケージを対象に「海外航空券＋宿泊タイムセール」を2月6日から18日まで開催している。ハワイ行きは35,000円、アメリカ・カナダ・ヨーロッパ・南アジア・東南アジア行きは25,000円、グアム・オセアニア行きは20,000円、東アジア行きは15,000円を割り引く。割引後の旅行代金の一例は、ハワイ4日間（アラモアナ・ホテル バイ マントラ泊）が104,800円から、ロサンゼルス4日間（ヒルトン チェ