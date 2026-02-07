江別市できのう深夜、住宅が燃える火事があり建物内部から性別不明の1人の遺体が見つかりました。（坂田カメラマン）「建物は激しい炎に包まれ消防隊が消火活動を進めています」きのう午後11時50分ごろ江別市向ケ丘の一般住宅で火事がありました。この家に住む女性から「居間から出火」と消防に通報があったということです。火はおよそ5時間後に消し止められましたが、建物内部から性別不明の1人の遺体が見つかりました。この家に