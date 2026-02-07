日本選手団はイタリアの小旗も掲げながら入場した(C)Getty Images心温まる光景だ。現地時間2月6日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式がミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）など4会場で行われ、恒例の入場行進では、日本選手団が34番目に登場。スピードスケート男子の森重航がサンシーロ、スノーボード女子の冨田せながリビーニョで旗手を務めた。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性