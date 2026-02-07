ＪＲＡは２月７日、３月から調教師に転身する藤岡佑介騎手の引退式を実施すると発表した。２月２８日の阪神競馬場ウイナーズサークルで、１６時３５分頃から開始。引退式の模様はＹｏｕＴｕｂｅ「ＪＲＡ公式チャンネル」でライブ配信するほか、グリーンチャンネル、ＢＳイレブンでも放送する。また引退記念イベントとして、２月７日から１５日まで藤岡騎手へのメッセージを募集。メッセージをもとに「引退記念フラッグ」を制