日本ハムは７日、４月４日のオリックス戦（エスコン）での試合後に、アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の特別ライブを開催することを発表した。昨年の「エスコンときめき大使」就任や、Ｆフェスでの清宮フレンズとのコラボを経て、エスコンでのライブパフォーマンスが実現する。試合前にはファーストピッチも行う。スペシャルライブのグラウンド有料観覧エリアの抽選販売もすでにスタートしている。