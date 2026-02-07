◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂグループ▽第１節甲府―福島（７日・ＪＩＴス）Ｊ３福島に今季加入した元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が、開幕・甲府戦の先発メンバーに名を連ねた。ピッチに立てば、Ｊリーグの最年長出場記録を５８歳３４６日に更新。Ｊでの出場は２１年３月１０日浦和戦（埼玉）以来、１７９５日ぶりとなる。４日の練習後、２６日には５９歳の誕生日を迎えるレジェンドは「ピッチに立ったら年