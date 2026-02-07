もうすぐ訪れるバレンタインデーにちなんで、チョコカラーのアイテムをセレクト。こっくりとした深みのある色合いは、どんなインテリアとも相性抜群。自分用としても、チョコレート代わりのギフトとしてもおすすめです！? 佐藤オオキ氏率いるcnendodとコラボレーション日本語の“灯し”からTomoshiと名付けられたランプ。チューリップ型の伝統的なオイルランタンをモチーフに、レザーの持ち手をプラス。\45,100 ※2/1〜新価格（ル