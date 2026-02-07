◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節ＦＣ東京―鹿島（７日・味の素スタジアム）昨年リーグ１１位で２年連続開幕戦白星を狙うＦＣ東京が、ホームに前年王者の鹿島を迎える。昨年対戦では鹿島が２勝している。両チームのスタメンが発表され、ＦＣ東京の日本代表ＤＦ長友佑都は先発。Ｕ―２３アジア杯で日本を優勝に導き、大会ＭＶＰに輝いたＭＦ佐藤龍之介はベンチスタートとなった。【ＦＣ東京】ＧＫキムスンギュＤ