◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節千葉―浦和（７日・フクアリ）浦和はアウェーで迎える開幕戦で千葉と激突する。両者のリーグでの対戦は２００９年以来１７年ぶり。同年に浦和は千葉に２戦２勝をマークしており、通算成績は２１勝１６敗６分と分がある。先発メンバーでは大卒ルーキーの肥田野蓮治が１９９７年の永井雄一郎、１９９９年の盛田剛平以来２７年ぶり史上３人目となる浦和でのルーキーＦＷ開幕スタメンを勝