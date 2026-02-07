トランプ米大統領（AP＝共同）、中国の習近平国家主席（タス＝共同）【ワシントン共同】英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）電子版は6日、米国が計画中の台湾への大規模な武器売却について、中国が警告したと報じた。踏み切れば4月に予定するトランプ大統領の訪中実現が危ぶまれると伝えたとしており、習近平国家主席との首脳会談実施にも影響する可能性がある。FTによると、トランプ米政権は台湾に対し、防空システム「パトリ