ある日、実家の給湯器が突然壊れて「修理費用が5万円だった」と聞くと、「こんなにかかるの？」と驚く人も多いでしょう。給湯器はシャワーやお湯洗いなど日常生活に直結する設備のため、故障すればすぐに対応が必要になるケースもあります。 本記事では、給湯器修理の費用相場や費用差が生じる理由、修理と交換の判断基準を分かりやすく整理します。 給湯器の修理費用の相場感 給湯器修理の費用は故障箇