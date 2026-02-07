衆議院議員選挙の投票日を8日に控え、県内各地の投票所では設営作業が行われ、準備が進んでいます。超短期決戦となった今回の衆院選では県内3つの選挙区すべてで選挙戦となっています。県内ではあすの投票に合わせて全ての市町で409か所の投票所が設置されます。このうち金沢市内の投票所では朝から職員らが投票箱や記載台の設置を行うなど準備を進めていました。県の選挙管理委員会によりますと6日までの期日前投票者数は25万4371