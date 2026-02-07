北陸3県の企業などで組織する「北陸ベトナム相互企業進出促進協会」の総会が金沢市で開かれ、両国の関係者が交流を深めました。この協会は、北陸地域とベトナム、双方向での企業進出や経済交流の促進などを目的に2017年に設立されました。9回目となる総会には、両国のおよそ40人が出席し、会長を務める三谷産業の三谷充特別参与が「今年は北陸地域で起業するベトナム人の支援などに力を入れたい」あいさつしました。その後、来賓と