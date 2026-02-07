ボーイズグループEXOの元メンバー、タオが中国で生理用品の事業家に転身し、驚異的な売上を記録しているなか、近況を報告した。去る2月5日、タオはYouTubeチャンネル「勉強王天才 ホン・ジンギョン」に出演し、近況と事業について語った。【写真】タオの超豪華結婚式彼は、ホン・ジンギョンの質問に対して、韓国語で「生活も良いし、結婚もした」と答え、笑いを誘った。続けて、「韓国で歌手として活動した後、中国で起業家として