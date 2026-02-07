８日は衆議院選挙の投開票日です。岡山県・香川県の選挙管理委員会のまとめによると、６日までに期日前投票をした人の数は、岡山・香川の両県で前回の衆院選を上回っています。 岡山県で6日までに期日前投票を済ませた人は31万1445人でした。前回2024年の衆院選の同じ期間と比べて1.14倍、約3万8000人増えました。岡山県選管は、８日は積雪の影響などから投票に行くことが難しくなる可能性もあるとして、期日前投票を呼び掛けてい