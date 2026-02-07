【キーウ＝上地洋実】ウクライナの首都キーウでは６日夜、ロシア軍の空襲を警戒する市民が一夜を明かすために地下鉄駅に集まった。３日以降、連日のようにミサイルや無人機による攻撃が続いており、市民は緊張を強いられている。国連は休戦求める決議ミラノで五輪の開会式が始まる直前の６日午後８時半頃、無職ミコラさん（６７）が、市中心部の地下鉄駅にやって来て、寝床となるベンチを確保した。「最近は攻撃の頻度が増えて