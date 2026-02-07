JRAは7日、今月いっぱいで騎手を引退し、調教師に転身する藤岡佑介（39）の引退式等を28日に阪神競馬場ウイナーズサークルで実施すると発表した。最終レース終了後、16時35分ごろ開始予定で引退式の模様はYouTube「JRA公式チャンネル」でライブ配信する他、グリーンチャンネル、BSイレブンでも放送される。