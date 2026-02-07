フリルのエプロン姿で仕事をしたり、反対にスタイリッシュなイメージもあるメイドさん。「メイドの役が似合う」といわれたら、誰を思い浮かべますか？【写真】「メイド役が似合いそうな女性芸能人」1位に選ばれたのは…株式会社NEXERと秋葉原のメイドカフェMAID MADEが調査したところ、メイド役が似合うと思う女性芸能人の1位は橋本環奈さんでした。この調査は、全国の男女1000人を対象に、2025年12月に実施したものです。回答者の