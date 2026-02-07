最近、「日本の金利が上昇しています」というニュースをよく見かけるようになりました。「金利が上昇」することで日本の金融市場は大きな影響を受けます。日本の金融市場が動くとなれば、当然ながら皆さんの生活も大きく変化します。今回は、「金利が上昇」することで金融市場がどのような変化を見せるかを整理します。日本の金利が上昇する局面は、長年続いた超低金利・ゼロ金利環境からの大きな転換点で、株式、債券、為替などの