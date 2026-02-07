福岡県警門司署は7日、北九州市門司区永黒2丁目付近の路上で6日午後5時半ごろ、小学生女児が通行中、前方を歩いていた見知らぬ男が女児を見るなり反転して向かって歩いてくる事案が発生しました。男は55〜60歳くらいで身長170程度。白髪交じりの短髪、黒色系長袖上衣、紺色系長ズボンを着用していたという。