歌手の布袋寅泰（64）が、日本から生活拠点にしているロンドンに戻ったことを報告。落ち着いた雰囲気が印象的な自宅を公開した。【映像】布袋寅泰の自宅や今井美樹・長女との写真これまでにもInstagramで、妻で歌手の今井美樹（62）と結婚記念日をお祝いする様子や、23歳の長女の肩を抱いた親子ショット、滞在先のロンドンで散歩をする姿など、日々の様子を発信している布袋。布袋寅泰、落ち着いた雰囲気が印象的な自宅を公開