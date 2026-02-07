ピザチェーン「ピザハット」は、毎月8日・9日・10日に実施している恒例企画「ハットの日」を2月も開催。8日〜10日までの3日間、＜持ち帰り限定＞でMサイズピザが810円となるほか、一部店舗ではSサイズ600円ピザを継続で販売する。【写真】『ピザハット・マルゲリータ』など、税込810円で販売する対象ピザ「ハットの日」は、毎月内容が変わる対象商品を特別価格で提供する人気企画。この2月は、810円のMサイズピザが4種類、1100