ワシントンで会談するルビオ米国務長官（右）とインドのジャイシャンカル外相＝3日（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は6日、インドからの輸入品に対する25％の追加関税を撤廃する布告に署名した。インドが、ウクライナ侵攻を続けるロシアからの原油輸入の停止や、米国からのエネルギー購入などを約束したためとしている。7日未明に関税率を引き下げる。共同声明も発表し、貿易に関する暫定的な枠組みに合意