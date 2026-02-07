俳優の水沢林太郎が７日、都内で「１ｓｔ写真集『輪―ワッカ―』」発売記念会見を行った。本書が５日に発売となり、重版も決定し「人生初写真集、ファンの皆さんにお届けできることがすごくうれしい。（できばえは）１００点以外ない」と喜んだ。「ワッカはアイヌ語で“水”という意味がある」と自身の名字にちなんだタイトルであることを明かした。撮影は、水沢の希望でこれまで行ったことのない北海道で行われ「自然豊かで