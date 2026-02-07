アルペンスキー女子のリンゼイ・ボン（４１＝米国）が、ミラノ・コルティナ五輪で奇跡の復活を果たそうとしている。２０１０年バンクーバー五輪滑降の金メダルなどの実績があり、かつて男子ゴルフのタイガー・ウッズ（米国）と交際したことでも知られるボンは、先月３０日の大会で左膝の前十字靱帯帯断裂の大ケガを負い、大舞台は絶望視されていた。しかし、米メディア「ＣＮＮ」などによると、６日の公式練習に参加して完走。