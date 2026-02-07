米男子ゴルフツアーの「フェニックス・オープン」２日目（６日＝日本時間７日、アリゾナ州スコッツデールのＴＰＣスコッツデール＝パー７１）は日没サスペンデットとなる中、久常涼（２３＝ＳＢＳホールディングス）が１イーグル、６バーディー、ボギーなし６３で回り、通算１１アンダーの暫定首位でホールアウトし、松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）は８バーディー、１ボギーの６４で回り通算１０アンダーで２位につけた。松山は