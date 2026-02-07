◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）＝２月７日、栗東トレセン２０２４年のセレクト１歳セールで５億９０００万円で落札された素質馬エムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は坂路を６４秒４―１５秒５。リズム良く駆け上がり、最終調整を終えた。藤本助手は「雰囲気はいいですね。（馬体重の）数字はあまり変わりませんが、動きに軽さは感じます。そういう面で成