５億３９９０万５２４０円のキャリーオーバーが発生して、注目を集めている２月８日のＷＩＮ５は当日に東京、京都、小倉と開催予定の３つの競馬場のどこか１つでも中止となった場合、発売を取りやめる。５億円を超えるキャリーオーバーは翌週に持ち越しとなる。ＪＲＡはすでに降雪による競馬への影響が予想されるため、８日の東京１１Ｒ・東京新聞杯と京都１１Ｒ・きさらぎ賞の前日発売を取りやめることを発表している。８日