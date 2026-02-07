イングランド・プレミアリーグで、リーズの日本代表ＭＦ田中碧は、３―１で快勝したノッティンガム・フォレスト戦でベンチ入りしたが、出番はなかった。昨季はチームのプレミアリーグ昇格の原動力となった田中だが、今季はここまでスタメン出場が７試合にとどまっており、１２月１４日を最後に９試合連続で先発を外れている。この日はアーセナルに０―４で敗れた１月３１日の試合に続き、２試合続けてベンチ入りしながらも出