血管が老化する2大要因は高血圧とドロドロ血液 老けた血管は古くなったホース 「血管年齢」という言葉があるように、血管も老化します。では、若々しい血管と老けた血管とでは、何が違うのでしょうか。簡単にいうと、血管を流れる血液の勢いが違います。 心臓から送り出された血液はわずか１分ほどで体内を巡って心臓に戻ってきます。この勢いを保つには心臓だけでなく、動脈の中にある平滑筋（へいかつきん）という